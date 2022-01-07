Подготовлен проект правила предоставления единовременной выплаты инвалидам I Карабахской войны

В соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от 23 декабря 2021 года, состоялось заседание комиссии, созданной с целью подготовки предложений о порядке предоставления единовременной выплаты лицам, которым была установлена инвалидность в результате получения увечий в связи с защитой территориальной целостности страны в 1991-1997 годах во время прохождения военной службы, и членам их семей.

Как передает Day.Az, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев коснулся вопросов исполнения указа, который, как ожидается, охватит 20 тысяч человек.

Министр отметил, что проект порядка предоставления единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны уже подготовлен и в ближайшие дни будет представлен в Кабинет министров.

Данное правило будет обнародовано после его утверждения Кабинетом министров и согласования с главой государства.