50-манатная купюра Азербайджана в числе лучших банкнот мира

Обновленная и введенная в обращение с начала прошлого года 50-манатная купюра вошла в число финалистов лучших банкнот мира нынешнего года.

Об этом сообщили Day.Az в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

"Международное банкнотное сообщество" (IACA-США) провело конкурс в номинации "Самый совершенный новый денежный знак 2022 года", в котором приняли участие центральные банки ряда стран, в том числе Англии, Австралии, Мексики, Индонезии, Азербайджана, Казахстана, Сингапура, Филиппин.

В ноябре прошлого года Международная ассоциация производителей голограмм (IHMA) на международной конференции в Великобритании выбрала новую 50-манатную купюру победителем в номинации "Банкнота с самой безопасной системой защиты", - говорится в информации.

В настоящее время обновленная 50-манатная купюра находится в обращении параллельно с бумажным денежным знаком того же номинала.