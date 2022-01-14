DOST открывает филиал в Шуше

"В связи с программой по Карабаху могу сказать, что первое заселение будет проведено в селе Агалы Зангиланского района. Там планируется реализовать специальную умную концепцию DOST".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Правления агентства DOST Сеймур Алыев.

По его словам, в связи с тем, что президент объявил нынешний год "Годом Шуши", в декабре 2022 года предусмотрено открытие Шушинского филиала DOST.