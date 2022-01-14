Счетчики со смарт-картами уходят в прошлое

В ближайшие несколько лет Производственное объединение "Азеригаз" прекратит закупку prepaid (предоплата) счетчиков со смарт-картой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в рамках акции "Открытые двери" журналистам сообщил директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, "Азеригаз" еще не отказался от счетчиков со смарт-картой, в 2022 году планируется закупить еще 80 тысяч счетчиков данного типа.

"В ближайшее время, в течение 1-2 лет, мы прекратим закупку счетчиков со смарт-картой", - сказал Р. Алиев.

Отметим, "Азеригаз" приступил к установке механических счетчиков, оснащенных новыми смарт-устройствами. Именно эти счетчики уже считаются счетчиками смарт-типа.