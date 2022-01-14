https://news.day.az/economy/1426967.html В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь
В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь
В Азербайджане выплачены пенсии за январь, в том числе гражданам с правом на пенсию на льготных условиях.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения.
Напомним, что с начала 2022 года в Азербайджане размер минимальной трудовой пенсии повышен с 200 до 240 манатов.
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