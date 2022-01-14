В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

В Азербайджане выплачены пенсии за январь, в том числе гражданам с правом на пенсию на льготных условиях.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения.

Напомним, что с начала 2022 года в Азербайджане размер минимальной трудовой пенсии повышен с 200 до 240 манатов.