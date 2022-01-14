В Кяльбаджаре будут реконструированы пять малых ГЭС

ОАО "Азерэнержи" объявило тендеры на реконструкцию малых гидроэлектростанций (ГЭС) "Гараархадж", "Мейдан-2", "Тертер-3", "Тертер-2" и "Кяльбаджар-3" в Кяльбаджарском районе, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Подробную информацию о тендерах можно получить на едином интернет-портале государственных закупок "etender.gov.az".