https://news.day.az/economy/1426988.html В Кяльбаджаре будут реконструированы пять малых ГЭС
В Кяльбаджаре будут реконструированы пять малых ГЭС
ОАО "Азерэнержи" объявило тендеры на реконструкцию малых гидроэлектростанций (ГЭС) "Гараархадж", "Мейдан-2", "Тертер-3", "Тертер-2" и "Кяльбаджар-3" в Кяльбаджарском районе, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Подробную информацию о тендерах можно получить на едином интернет-портале государственных закупок "etender.gov.az".
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