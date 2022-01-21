Азербайджан значительно нарастил экспорт газа с вводом TAP

В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,15 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Экспорт газа в Турцию составил 8,5 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"Экспорт природного газа из Азербайджана значительно вырос с вводом в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP)", - сказали в SOCAR.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года с запуском "Южного газового коридора". По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.