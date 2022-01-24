https://news.day.az/economy/1429500.html В Азербайджане названо число субъектов МСБ, пострадавших в Отечественной войне
В Азербайджане названо число субъектов МСБ, пострадавших в Отечественной войне
В период 44-дневной Отечественной войны число пострадавших субъектов малого и среднего бизнеса Азербайджана составило 294.
Об этом сказал в понедельник председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, обеспечена выплата этим предпринимателям компенсации за нанесенный ущерб в размере 4,7 миллиона манатов.
Отметим, что организация оценки ущерба, нанесенного предпринимателям, была поручена Агентству по развитию МСБ.
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