В Азербайджане названо число субъектов МСБ, пострадавших в Отечественной войне

В период 44-дневной Отечественной войны число пострадавших субъектов малого и среднего бизнеса Азербайджана составило 294.

Об этом сказал в понедельник председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, обеспечена выплата этим предпринимателям компенсации за нанесенный ущерб в размере 4,7 миллиона манатов.

Отметим, что организация оценки ущерба, нанесенного предпринимателям, была поручена Агентству по развитию МСБ.