Когда будут выполнены авиарейсы Баку-Стамбул-Баку?

Согласно официальной информации, полученной от аэропорта в Стамбуле, из-за сильного снегопада он приостановил свою работу вплоть до 00:00 часов 26 января (стамбульское время), передает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), передает Day.Az.

"В связи с этим выполнение всех запланированных рейсов AZAL как из Баку в Стамбул, так и из Стамбула в Баку перенесено на первую половину завтрашнего дня. Просим всех наших пассажиров получать обновленную информацию в колл-центре авиакомпании, представительстве AZAL в Стамбуле, через СМИ и на страницах официальных аккаунтов "Азербайджанских авиалиний" в социальных сетях", - говорится в сообщении авиакомпании.