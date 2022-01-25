В этом году средняя цена нефти вырастет на 12%

В этом году по сравнению с прошлым годом средняя цена нефти вырастет на 11,9% и составит 77,31 доллара за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в обновленном отчете "World Economic Outlook" Международного валютного фонда (МВФ).

В то же время, по данным авторов отчета, в следующем году цена нефти снизится на 7,8%, до 71,29 долларов за баррель.

"Анализ фьючерсных рынков показывает, что в 2022 году цены на нефть вырастут примерно на 12%, цены на природный газ - на 58%, а в 2023 году снизятся, так как дисбаланс между спросом и предложением еще более снизится", - говорится в отчете.