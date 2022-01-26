https://news.day.az/economy/1430132.html Пассажиры всех трех задержанных рейсов AZAL по маршруту Баку-Стамбул вылетели в аэропорт назначения
Пассажиры всех трех задержанных рейсов AZAL по маршруту Баку-Стамбул вылетели в аэропорт назначения
Пассажиры всех трех задержанных рейсов по маршруту Баку-Стамбул вылетели в аэропорт назначения на самом большом широкофюзеляжном самолете AZAL - Airbus A340, передает Day.Az со ссылкой на AZAL.
"На этом же самолете в Баку вылетят пассажиры отменных рейсов AZAL из Стамбула", - говорится в сообщении авиакомпании.
Напомним, что ранее из-за сильного снегопада стамбульский аэропорт прекратил работу, несколько авиарейсов AZAL были задержаны и отменены.
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