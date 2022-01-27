В Азербайджане более 700 тыс. человек получают надбавки к пенсиям
В 2021 году на социальные пакеты в Азербайджане были выделены средства в размере пяти миллиардов манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на церемонии награждения социальных партнеров ведомства, принимающих активное участие в мероприятиях в сфере корпоративной социальной ответственности.
По поручению Президента Ильхама Алиева программы социальной защиты и активной занятости расширяются из года в год, подчеркнул министр.
Бабаев также отметил поддержку, оказываемую социальными партнерами министерства при реализации этих программ в рамках корпоративной социальной ответственности.
"Важнейшим показателем гуманности пенсионной политики является то, что за счет государства выплачиваются надбавки к пенсиям более 700 тысяч человек", - сказал Бабаев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре