Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 января повысилась на 1,49 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 94,66 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,42 доллара и составила 93,72 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась на 1,19 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 89,05 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 1,57 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 92,86 доллара за баррель.