Экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой

Нефтяной экспорт Казахстана оказался под угрозой - в результате суровых погодных условий пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КПК), которая обеспечивает до 2\3 экспорта нефти из Казахстана. Как передает Day.Az, о внештатной ситуации при обслуживании трубопровода говорится в сообщении компании.

По итогам водолазного обследования специалисты компании пришли к выводу, что повреждены 9-й и 13-й шланги внутреннего рукава выносных причальных устройств (ВПУ-2). ВПУ используются в портах для заполнения танкеров нефтью. "Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ", - говорится в сообщении компании.

КТК утверждает, что у нее имеются аварийный запас деталей и частей для экстренного ремонта, однако этого может быть недостаточно, так как в условиях "текущей конъюнктуры рынка" поставки новых запчастей могут вызывать затруднения и осуществляться слишком долго.

"В этой ситуации руководство Консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу", - также говорится в сообщении КПК. Дополнительные проблемы с ремонтом связаны со сложными погодными условиями, более того, проблемы наблюдаются и в работоспособности ВПУ-3, который в результате штормов был смещен и получил повреждения. Компания утверждает, что все меры предосторожности были выявлены в срок и выброс нефти акватории Черного моря не угрожает.

На сайте компании утверждает, что трубопроводная система КТК - это "один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ". Трубопровод соединяет казахстанские месторождения в районе Тенгиза и связывает его с российским портом Новороссийск, длина трубы - 1511 километров. На проект, как утверждается, приходится около двух третей всего нефтяного экспорта Казахстана.