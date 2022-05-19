Выросли расходы Госфонда соцзащиты Азербайджана

Расходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана в январе - апреле 2022 года составили 1,767 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на фонд.

Это на шесть процентов, или 101 миллион манатов превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Увеличение расходов ГФСЗ связано с регулярным увеличением выплат по пенсиям, пособиям, стипендиям и адресной социальной помощи, говорится в сообщении.