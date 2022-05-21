Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос

Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос
Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - апреле 2022 года превысил 8,197 миллиарда долларов, а удельный вес этих государств в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 79,74 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).
Сравнительная таблица товарооборота Азербайджана со странами Европы
|
Январь-апрель 2022 года
|
Январь-апрель 2022 года
|
Страна
|
Экспорт (тыс, $)
|
Удельный вес (%)
|
Страна
|
Импорт (тыс, $)
|
Удельный вес (%)
|
Германия
|
193 499,35
|
1,64
|
Германия
|
184 074,92
|
4,56
|
Австрия
|
56 085,0
|
0,47
|
Австрия
|
19 641,24
|
0,49
|
Бельгия
|
251,8
|
0,00
|
Бельгия
|
24 520,39
|
0,61
|
Болгария
|
33 781,24
|
0,29
|
Болгария
|
16 526,04
|
0,41
|
Чехия
|
90 336,86
|
0,76
|
Чехия
|
13 227,86
|
0,33
|
Дания
|
0,0
|
0,0
|
Дания
|
4 841,34
|
0,12
|
Эстония
|
828,2
|
0,1
|
Эстония
|
2 248,38
|
0,06
|
Финляндия
|
198,54
|
0,0
|
Финляндия
|
7 787,96
|
0,19
|
Франция
|
871,45
|
0,01
|
Франция
|
62 818,82
|
1,55
|
Хорватия
|
78 130,53
|
0,66
|
Хорватия
|
7 541,22
|
0,19
|
Ирландия
|
50 066,59
|
0,42
|
Ирландия
|
8 858,72
|
0,22
|
Испания
|
270 830,33
|
2,29
|
Испания
|
21 774,97
|
0,54
|
Швеция
|
9 558,43
|
0,08
|
Швеция
|
16 302,68
|
0,4
|
Италия
|
5 833 436,25
|
49,34
|
Италия
|
97 209,01
|
2,41
|
Кипр
|
8 403,35
|
0,07
|
Кипр
|
944,96
|
0,02
|
Латвия
|
11 534,50
|
0,1
|
Латвия
|
5 680,19
|
0,14
|
Литва
|
4 019,9
|
0,03
|
Литва
|
6 984,0
|
0,17
|
Люксембург
|
8 647,91
|
0,07
|
Люксембург
|
1 493,82
|
0,04
|
Венгрия
|
487,59
|
0,0
|
Венгрия
|
13 796,26
|
0,34
|
Мальта
|
74,62
|
0,0
|
Мальта
|
45,29
|
0,0
|
Голландия
|
18 356,94
|
0,16
|
Голландия
|
27 713,39
|
0,69
|
Польша
|
1 998,89
|
0,02
|
Польша
|
34 703,02
|
0,86
|
Португалия
|
400 534,89
|
3,39
|
Португалия
|
3 927,96
|
0,1
|
Румыния
|
120 403,74
|
1,02
|
Румыния
|
28 711,11
|
0,71
|
Словакия
|
226,62
|
0,0
|
Словакия
|
14 816,81
|
0,37
|
Словения
|
179,54
|
0,0
|
Словения
|
5 686,77
|
0,14
|
Греция
|
365 739,49
|
3,09
|
Греция
|
7 086,69
|
0,18
|
Всего
|
7 558 482,56
|
63,93
|
Всего
|
638 963,83
|
15,81
В январе - апреле 2022 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос на 105,29 процента, или 4,204 миллиарда долларов в годовом исчислении. Удельный вес этих государств в общем объеме импортно-экспортных операций Азербайджана вырос на 11,73 процента - до 79,74 процента.
Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - апреле 2022 года в целом вырос на 60,35 процента, или 5,97 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 9,893 миллиарда до 15,863 миллиарда долларов.
В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 11,823 миллиарда долларов, что на 5,459 миллиарда долларов (85,78 процента) превышает показатель января - апреля 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 74,53 процента против 64,33 процента годом ранее.
Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 511,618 миллиона долларов, или 14,5 процента - с 3,528 миллиарда до 4,04 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 25,47 процента против 35,67 процента годом ранее.
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