Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 мая выросла на 2,63 доллара относительно предыдущего показателя и составила 121,62 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,63 доллара - до 120,56 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,47 доллара, составив 76,78 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 мая повысилась на 2,48 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 113,82 доллара за баррель.

Напомним, что цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 мая выросла на 3,79 доллара относительно предыдущего показателя и составила 123,18 доллара за баррель.