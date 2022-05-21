Бакинский порт расширяет международное партнерство

Делегация Бакинского международного морского порта в рамках прошедшей в Канаде международной конференции IAPH 2022 обсудила текущие и будущие возможности партнерства с портами других стран для содействия достижению общих целей устойчивого развития.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Бакинского порта, делегация во главе с гендиректором Бакпорта Талехом Зиядовым встретилась с исполнительным директором Института достижения потенциала человека (IAHP) Патриком Верховеном и директорами портов разных стран.

На встречах обсуждались вопросы глобальной конкурентоспособности морских портов и шаги для улучшения их работы.

"В ходе конференции участники обсудили вопросы долгосрочных инвестиций в порты и создание устойчивых глобальных цепочек поставок в целях удовлетворения региональных потребностей. Кроме того, эксперты затронули вопросы сокращения выбросов углерода в море, а также создание "Зеленого транспортного коридора", - говорится в сообщении.

IAPH - некоммерческая неправительственная организация, объединяющая морские порты мира. В ее состав входят более 200 членов из 90 стран. Бакинский порт является стратегическим партнером IAPH с 2010 года.