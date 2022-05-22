В ЕС подорожали энергоносители и продукты питания

Украинский конфликт ускорил инфляцию в Европе и мире, а это в свою очередь привело к росту цен на продукты питания, материалы и энергоносители такими темпами, которых не было десятилетиями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Покупателей приводят в шок ценники в продуктовых магазинах и на заправках... Счета за электроэнергию также поднялись до рекордных значений", - пишет ABC News.

Главной причиной инфляции в европейских странах, по мнению авторов материала, является стремительный рост цен на газ и нефть.

"Согласно ожиданиям, инфляция в 2022 году поднимется до семи процентов в 27 странах Евросоюза. Это способствует замедлению прогнозов роста", - указано в статье.

Как отмечают работники различных польских и турецких магазинов, покупатели стали сокращать свои расходы. Они пытаются экономить на покупках, отказываются от различных мелочей, например, свежесрезанных цветов и вещей, покупку которых можно отложить.

"Мне пришлось затянуть потуже пояс. Покупаю фрукты и овощи для детей, но сама не ем", - рассказала многодетная мать из чешского города Место - Тоушков Ева Фуксова.

Тем временем мясник из турецкой лавки Байрам Коза сообщил, что продажи в его магазине упали на 20 процентов из-за того, что цены выросли вдвое. По его словам, животноводство перестает быть выгодным, поэтому многие начали продавать свои хозяйства и переезжают в город.

А владелец рыбного ресторана на греческом острове Родос Пэрис Парасос рассказал, что ему пришлось увеличить цены на товары, потому что стоимость растительного масла поднялась в четыре раза.