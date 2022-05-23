Азербайджан готов обсуждать вопрос увеличения поставок энергоресурсов в Европу

Азербайджан готов и открыт для обсуждений вопроса увеличения поставок энергоносителей в Европу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Азербайджан просят увеличить поставки энергоресурсов. Мы рады увеличить поставки на рынок. Однако за последние несколько лет инвестиции в сектор были недостаточными в связи с изменившейся политикой финансовых институтов в отношении ископаемого топлива, включая природный газ", - сказал Джаббаров.

Азербайджан также является крупным поставщиком газа в Грузию и Турцию, откуда голубое топливо транспортируется в Грецию, Болгарию, Италию и Албанию. В настоящее время мы работаем с нашими партнерами над увеличением поставок газа в Европу, отметил министр.

По словам главы ведомства, Азербайджан проводит политику совместного освоения своих природных энергетических ресурсов.

"В дополнение к нашей крупной национальной нефтяной компании у нас также есть крупные международные партнеры, такие как, например, ЕБРР", - сказал Джаббаров.

"Азербайджан начал процесс освоения инвестиций в трубопроводную инфраструктуру, разведку, разработку и добычу еще в 2012 году. Вопросами нашей сегодняшней повестки дня являются уровень дополнительных коммерческих рисков, которые могли бы сейчас принять на себя местные и иностранные компании в Азербайджане, способы управления этими рисками, пути использования поддержки международных институтов и необходимость плавного перехода к "зеленой" энергетике"", - сказал Джаббаров.

Он также отметил, что Азербайджан стремится быть стабильным партнером с точки зрения поставок товаров и услуг, участия в политическом диалоге и общего приоритета макроэкономической и прочной финансовой базы.