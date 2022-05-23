https://news.day.az/economy/1464340.html Микаил Джаббаров встретился в Давосе с министром экономики ОАЭ
Микаил Джаббаров встретился в Давосе с министром экономики ОАЭ
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился в Давосе с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдоллой бин Тоугом аль Марри.
Как передает Day.Az, об этом министр написал в Twitter.
Он отметил, что в ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах развития торгово-экономических связей между двумя странами, сотрудничестве в сфере инвестиций и реализации новых проектов.
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