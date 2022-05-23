Микаил Джаббаров встретился в Давосе с министром экономики ОАЭ

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился в Давосе с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдоллой бин Тоугом аль Марри.

Как передает Day.Az, об этом министр написал в Twitter.

Он отметил, что в ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах развития торгово-экономических связей между двумя странами, сотрудничестве в сфере инвестиций и реализации новых проектов.