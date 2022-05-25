2021 год был успешным с социально-экономической точки зрения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, итогом целенаправленных мер в этот период стали масштабная вакцинация от коронавируса и постепенное снятие ограничений, связанных с COVID-19.

Министр также отметил, что рост цен на нефть на мировых рынках помог экономике Азербайджане восстановиться быстрее, чем ожидалось.