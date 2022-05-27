Реконструкция автодороги Баку-Губа-Россия продолжается высокими темпами

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) осуществляет высокими темпами работы по реконструкции поврежденного участка протяженностью 66 км (от 52-го километра до 118-го километра) автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница Российской Федерации в направлении Губа-Баку, включенной в план работ на 2022 год.

Как сообщили Day.Az в ГААДА, в ходе работ удаляется деформированное дорожное покрытие и наносится новое, проводятся работы по уплотнению с применением спецтехники.

После завершения земельных работ планируется нанести на дорогу новое асфальтобетонное покрытие в соответствии со "Строительными нормами и правилами".