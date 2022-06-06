BP временно отключила трубопровод Баку-Супса
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Крупнейшая британская нефтегазовая компания BP два года назад потрясла энергетические рынки, заявив, что мир уже прошел пик спроса на нефть, передает Day.Az со ссылкой на Finance Brokerage.

Из-за опасений по поводу безопасности нефтяных танкеров в Черном море, крупнейшая нефтедобывающая компания Азербайджана, BP, закрыла свой трубопровод к черноморскому побережью Грузии на июнь.

В письме, отвечая на вопросы Eurasianet.org, BP назвала отключение трубопровода Баку-Тбилиси-Супса "временным".

Компания также подтвердила, что ранее трубопровод был остановлен с 15 марта до конца апреля, а затем на весь май. BP не сообщила, когда и ожидается ли вообще возобновление его работы. Британский нефтяной гигант является крупнейшим производителем нефти в Азербайджане.

Согласно данным, опубликованным в мае Министерством энергетики Азербайджана, за первые четыре месяца этого года в стране было добыто 11,1 млн тонн нефти, 77% которой добыла BP, а остальное -государственная нефтяная компания SOCAR. Трубопровод Баку-Супса намного меньше: он может перекачивать только около 7,2 млн. тонн в год, а в прошлом году только 4,2 млн. тонн. Запрет Европейского союза на импорт российской нефти, объявленный 31 мая, должен увеличить спрос на нероссийскую нефть и значительно повысить цены.

Когда многие аналитики говорят о пике нефти, они обычно имеют в виду момент, когда мировой спрос на нефть вступает в фазу окончательного и необратимого снижения.

ВР предлагает три сценария, каждый из которых предсказывает, что спрос на нефть превысит допандемический уровень к этому десятилетию, а затем будет снижаться в разной степени.

По прогнозам нефтяной компании, спрос на сырую нефть вырастет до 101 млн баррелей в сутки в 2025 году и останется стабильным до 2030 года. После этого мировой спрос упадет до 98 млн б/с к 2035 году и до 92 млн б/с к 2040 году.

В другом сценарии BP назвала "чистый ноль", который является наиболее агрессивным для достижения глобальных климатических целей. Корпорация прогнозирует спрос на 2025 год на уровне 98 млн б/с и только 75 млн б/с к 2035 году. Компания также ожидает 95% сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) для реализации нулевого прогноза. BP прогнозирует, что хотя в среднесрочном сценарии земной шар все же в основном достигнет климатических целей, выбросы парниковых газов все же сократятся на 75% к 2025 году. Согласно этому прогнозу, спрос на нефть составит около 96 млн б/с в 2025 году и 85 млн б/с к 2035 году.

Но последние события в энергетическом секторе показывают, что пока цены на нефть и газ остаются высокими, нефтяные компании могут наращивать добычу и, возможно, снижать свои обязательства по борьбе с изменением климата. Кэрол Нахле, генеральный директор Crystol Energy, в другой статье на блоге Geopolitical Intelligence Service заявила, что хотя все согласны с тем, что мировое потребление нефти достигнет пика в течение следующих 20 лет, спрос не обязательно резко упадет после этого.

Спрос на нефть в странах ОЭСР достиг своего пика в 2005 году и составил около 50 млн б/с. Развивающийся мир, особенно Азия и Ближний Восток, увеличили мировой спрос.