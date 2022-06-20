Увеличиваются доходы и расходы госбюджета Азербайджана на 2022 год

На заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсудили изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно изменениям, доходы и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2022 год увеличиваются на более чем 8 процентов.

Доходы пересмотренного государственного бюджета на 2022 год прогнозируются в размере 29197,8 миллиона манатов, что на 2381,8 миллиона манатов, или на 8,9 процента больше утвержденного показателя.

Таким образом, доходы государственного бюджета Азербайджана на 2022 год утверждаются в размере 29 197 800,0 тысячи манатов, расходы - 32 303 800,0 тысячи манатов (в том числе централизованные доходы - 28 167 624,0 тысячи манатов, местные доходы - 1 030 176,0 тысячи манатов, централизованные расходы - 31 233 684,0 тысячи манатов, местные расходы - 1 070 116,0 тысячи манатов).