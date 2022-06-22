В Джебраиле создается энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа

Будет создан энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа (проект энергетического узла Джебраил).

Как передает Day.Az, это отражено в утвержденном сегодня Кабинетом министров "Плане мероприятий по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах".

Согласно Плану мероприятий, ОАО "Азерэнержи" совместно с Министерством энергетики и Министерством экономики в 2022-2026 годах должно обеспечить создание проекта энергетического узла Джебраил.