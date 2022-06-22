https://news.day.az/economy/1473116.html В Джебраиле создается энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа
В Джебраиле создается энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа
Будет создан энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа (проект энергетического узла Джебраил).
Как передает Day.Az, это отражено в утвержденном сегодня Кабинетом министров "Плане мероприятий по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах".
Согласно Плану мероприятий, ОАО "Азерэнержи" совместно с Министерством энергетики и Министерством экономики в 2022-2026 годах должно обеспечить создание проекта энергетического узла Джебраил.
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