В Карабахе установят электрические зарядные станции для автотранспорта

На освобожденных территориях Азербайджана будут установлены электрические зарядные станции для автотранспорта.

Как передает Day.Az, об этом говорится в утвержденном Кабинетом министров "Плане мероприятий по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана в 2022-2026 годах".

Согласно плану мероприятий, в указанный период министерство экономики, министерство энергетики, министерство цифрового развития и транспорта совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришиг" должны обеспечить установку электрических зарядных станций для транспортных средств на освобожденных территориях.