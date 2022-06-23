Kapital Bank провел презентацию новых онлайн-продуктов и услуг для бизнеса

22 июня 2022 года Kapital Bank провел в отеле JW Marriott Absheron Baku презентацию своих новых недавно запущенных онлайн-продуктов и услуг для бизнеса. На презентацию, которая проходила под слоганом Məsafə saxlamırıq! ("Не держим дистанцию!"), были приглашены корпоративные клиенты банка, предприниматели и партнеры. Целю мероприятия было предоставить полную информацию о новых дистанционных услугах и сервисах, вживую продемонстрировать их преимущества и возможности, а также ответить на вопросы гостей.

Мероприятие со вступительной речью открыл Фарид Хидаятзаде, главный директор по корпоративным продажам Kapital Bank. В своем выступлении он обозначил основные направления развития сотрудничества Kapital Bank с предпринимателями, рассказал о проделанной работе и планах на будущее, а также поделился некоторой статистической информацией. Затем сотрудники банка провели презентацию продуктов.

Product Owner (PO) по кредитным продуктам трайба МСБ и корпоративного банкинга Kapital Bank Бахруз Джамалов рассказал о возможности дистанционного подписания договоров с помощью системы распознавания лиц, PO по платежам и переводам того же трайба Руфат Сабзиев дал подробную информацию о том, как приложение Müştəri Bank может облегчить повседневную жизнь предпринимателей, PO по POS-услугам Гюнель Талыбова презентовала новинку в отечественной сфере цифровых платежей - сервис Mobile POS, а Джавидан Алыджанов, PO по открытому банкингу и B2B-интеграции, детально рассказал об открытом API-портале Kapital Bank и его функционале.

После официальной части сотрудники банка на специальном стенде в фойе наглядно продемонстрировали как новые онлайн-услуги и сервисы работают в реальной жизни и ответили на вопросы участников мероприятия.

Kapital Bank регулярно внедряет различные нововведения, направленные на удаленное предоставление продуктов и услуг. Это позволяет клиентам быстрее решать свои банковские вопросы и экономить время.