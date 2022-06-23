https://news.day.az/economy/1473299.html Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции - Микаил Джаббаров - ФОТО
Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции - Микаил Джаббаров - ФОТО
В результате мер по диверсификации экономики в Азербайджане сохраняется положительная тенденция в экспорте ненефтяной продукции.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Азербайджан в январе - мае 2022 года увеличил экспорт ненефтяной продукции на 30,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,188 миллиарда долларов", - говорится в публикации.
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