Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции

В результате мер по диверсификации экономики в Азербайджане сохраняется положительная тенденция в экспорте ненефтяной продукции.

Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Азербайджан в январе - мае 2022 года увеличил экспорт ненефтяной продукции на 30,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,188 миллиарда долларов", - говорится в публикации.