Азербайджано-румынская межправительственная комиссия провела заседание

В Баку состоялось 6-е заседание Совместной комиссии по торгово-экономическим отношениям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, для участия в заседании в Азербайджане находится делегация во главе с сопредседателем комиссии со стороны Румынии, министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниэлем Попеску.

Сопредседатель комиссии от Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и В.Д.Попеску обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве и повестке дня заседания комиссии.

На встрече с участием делегаций Бабаев подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией прошло более 30 лет. Он подчеркнул, что азербайджано-румынские отношения за прошедший период стабильно развивались и в настоящее время находятся на уровне стратегического партнерства.

Министр отметил особую роль подписанной в 2019 году Совместной декларации об установлении стратегического партнерства, подписанного в 2011 году Совместного плана действий по реализации стратегического партнерства, а также 61 документа о сотрудничестве, подписанного в предыдущие годы, в расширении отношений.

Он отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Румынией увеличился на 31,3 процента в прошлом году и в 2,77 раза в январе-апреле этого года, что является показателем развития экономических отношений между двумя странами.

По итогам встречи Сахиль Бабаев и В.Д.Попеску подписали Протокол между правительствами Азербайджана и Румынии, охватывающий направления будущего сотрудничества.