Орхан Мамедов выступил на конференции по развитию МСБ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

27 июня в мире отмечается День микро-, малых и средних предприятий. В связи с этим в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке при поддержке Международного совета малого бизнеса, Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Организации по промышленному развитию (UNIDO) состоялась конференция на тему: "Устойчивость и реконструкция: малый и средний бизнес для устойчивого развития".

Как сообщает Day.Az, Азербайджан на конференции представляло руководство Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

В своем выступлении на конференции председатель правления агентства Орхан Мамедов отметил, что МСБ вносит вклад в занятость, экономический рост и устойчивое развитие в Азербайджане, так же как и во всем мире.

Он подчеркнул, что 99 процентов предприятий в Азербайджане составляют субъекты МСБ.

Глава агентства также рассказал о деятельности МСБ, мерах, предпринимаемых в Азербайджане для его поддержки, и инструментах поддержки.