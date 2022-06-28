Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан внесет свой вклад в мировые поставки энергоресурсов.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend экс-президент Хорватии Иво Йосипович, передает Day.Az.

Он отметил перспективы развития в Азербайджане солнечной энергетики и сферы ВИЭ в целом.

Экс-президент также сообщил, что Азербайджан является одним из основных поставщиков традиционных энергоресурсов.

"Также Азербайджан играет более важную роль в обеспечении энергобезопасности и превратился в надежного энергетического партнера. Думаю, Азербайджан внесет свой вклад в мировые поставки энергоресурсов",- сказал Йосипович.

Кроме того, экс-президент отметил ускоренные работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

Карабах также обладает большим потенциалом в области возобновляемой энергетики, сказал Йосипович.