Введены ограничения на ввоз в Азербайджан птицеводческой продукции из ряда стран

Азербайджан ввел ограничения на импорт птицеводческой продукции из ряда стран в связи с птичьим гриппом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал завотделом здоровья животных Агентства пищевой безопасности, главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев.

По его словам, в соответствии с договоренностью между Всемирной организацией здравоохранения животных и Всемирной торговой организацией, оборот продуктов животного происхождения, в том числе мяса, регулируется всемирной организацией.

"Азербайджан также является членом этой организации и ежедневно получает информацию о том, какие заболевания и в какой стране регистрируются. После этого принимается решение об ограничении импорта продукции из того или иного государства", - сказал Абдулалиев.

"Например, в настоящее время в связи с птичьим гриппом введено ограничение на ввоз птицеводческой продукции из 70 стран. Но здесь имеется в виду не целая страна, а отдельные ее регионы. Если в какой-либо зоне выявлено заболевание, то вводятся ограничения, длительность действия которых регулируется в соответствии с информацией Всемирной организации здравоохранения животных. Эти ограничения могут длиться от 3 до 12 месяцев", - сказал Абдулалиев.