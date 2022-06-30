ОАО "Azərlotereya", считающее своим долгом оказание поддержки семьям шехидов, которые отважно воевали в войне за правое дело и дали нам возможность ощутить вкус победы, приступило к новому социальному проекту в данном направлении.

"Azərlotereya", основываясь на девиз "Əmanətə sədaqət", обеспечит стипендиями во благо светлого будущего детей шехидов Карабахской войны, отдавших свои жизни ради Родины.

Образовательная стипендия ОАО "Azərlotereya" предусматривает покрытие расходов на образование и проживание обучающихся в государственных высших учебных заведениях Турции детей шехидов, а также расходы на проживание обучающихся в высших государственных заведениях в Азербайджане детей шехидов.

Социальный проект, который будет осуществлен при совместном сотрудничестве Министерства образования Азербайджанской Республики и Общественного Объединения поддержки семьям шехидов "Zəfər", на первом этапе охватит 32 человека. Из них на данный момент 25 человек обучаются в Азербайджане, 7 человек обучаются в Турции.

ОАО "Azərlotereya", заинтересованное в оказании поддержки проектам, направленным на прогресс в сфере образования, продолжит сотрудничество в данной сфере с Министерством образования и Общественным Объединением поддержки семьям шехидов "Zəfər".

Целью является оказание поддержки приоритетной государственной политике, направленной на социальную защиту семей шехидов, улучшение их благосостояния, а также способствование охвату таких семей заботой. Принимая во внимание важность образования во имя развития нашей страны, стипендиальная программа ОАО "Azərlotereya" будет играть значимую роль в построении успешной карьеры детей шехидов в будущем.

Гражданским долгом каждого из нас является внимание к семьям наших шехидов Отечественной войны, ставших примером чести и достоинства для всех. С этой целью, ОАО "Azərlotereya" в качестве инициатора проектов, направленных на их социальную защиту, продолжит оказывать поддержку семьям шехидов, которые являются вершиной смелости.

Отметим, что стипендиальная программа ОАО "Azərlotereya" охватит детей шехидов, желающих получить высшее образование в Азербайджане и Турции в текущем году и последующих годах.