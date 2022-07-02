Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров выступил с речью на мероприятии, посвященном 10-летней годовщине со дня учреждения компании SOCAR Energy Switzerland, передает Day.Az со ссылкой на публикацию дипломата в Twitter.

Со дня своего основания SOCAR Energy Switzerland стала крупнейшей энергетической компанией в Швейцарии, отметил он.

"И азербайджанское посольство в Берне, и SOCAR Energy Switzerland сотрудничают с начала своей деятельности в 2012 году для развития политических и экономических отношений между Азербайджаном и Швейцарией. Горжусь хорошими результатами", - написал Искендеров.