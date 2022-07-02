Резко вырос товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном

В январе-мае текущего года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном составил 161,4 млн. долларов США, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за первые пять месяцев прошлого года этот показатель составил 48,1 млн. долларов.

Как передает Day.Az, согласно данным QazTrade, рост связан как с увеличением экспорта (125,5 млн. долларов США против 37,1 млн долларов), а также импорта (35,8 млн. долларов против 11 млн долларов).

Рост экспорта в Азербайджан обеспечили пшеница, нефть и нефтепродукты, электрические железнодорожные локомотивы, рельсы и др.

Рост импорта из Азербайджана в Казахстан увеличен за счет плавучего оборудования специального назначения, этиленовых полимеров, воды, в том числе минеральной, газированной и сахарной, орехов, труб, профилей из черных металлов, круизных и экскурсионных судов, паромов и других транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и т.д.