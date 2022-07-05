https://news.day.az/economy/1476436.html Микаил Джаббаров назвал планируемые инвестиции в Агдамский промпарк - ФОТО
Микаил Джаббаров назвал планируемые инвестиции в Агдамский промпарк - ФОТО
Резиденты планируют инвестировать в Агдамский промышленный парк более 50 миллионов манатов.
Об этом, как сообщает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Агдамский промышленный парк на территории площадью 190 га в настоящее время насчитывает девять резидентов. Предусматривается, что они инвестируют более 50 миллионов манатов. На территориях, отведенных для резидентов промпарка, уже ведется подготовка к реализации проектов, а строительство планируется начать в августе", - говорится в публикации.
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