Микаил Джаббаров назвал планируемые инвестиции в Агдамский промпарк

Резиденты планируют инвестировать в Агдамский промышленный парк более 50 миллионов манатов.

Об этом, как сообщает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Агдамский промышленный парк на территории площадью 190 га в настоящее время насчитывает девять резидентов. Предусматривается, что они инвестируют более 50 миллионов манатов. На территориях, отведенных для резидентов промпарка, уже ведется подготовка к реализации проектов, а строительство планируется начать в августе", - говорится в публикации.