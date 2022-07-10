Теперь азербайджанский газ может дойти и до Австрии

Наконец-то это случилось. Наконец-то интерконнектор Греция-Болгария введен в эксплуатацию. Хотя проект был готов еще в 2013 году, строительство IGB растянулось на годы. Но хорошо все то, что хорошо кончается.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан, комментируя торжественное открытие 8 июля вблизи греческого города Комотини интерконнектора Греция-Болгария.

Продолжая свою мысль, эксперт отметил, что Болгария планировала импортировать посредством интерконнектора азербайджанский газ и имела в этом плане определенные юридические обязательства перед консорциумом "Шахдениз". Которые не выполнила.

"Болгария и Греция надеялись на Евросоюз, каждый год объявляли о том, что это приоритетный проект, будут выделяться гранты, получены какие-то привлекательный кредиты. И все это в конечном счете растянулось до 2019 года. А когда, наконец, началось строительство, грянула пандемия, повлекшая за собой большие проблемы, потом энергетический кризис. Уж я не знаю, с какой скоростью они работали, что сумели за такой срок построить трубу протяженностью 182 километра. Это почти такое же расстояние, как от Баку до Габалы. Кстати, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, выступая на церемонии открытия IGB, высказал гордость за то, что возглавлял правительство, которому удалось завершить работу всего за шесть месяцев", - заметил наш собеседник.

Что касается Азербайджана, то, по мнению эксперта, для нашей страны открытие интерконнектора - событие очень важное и чрезвычайно позитивное. Посредством IGB Азербайджан теперь сможет увеличить поставки своего газа странам Восточной Европы, включая Венгрию, и даже в Австрию. Для нас, подчеркнул Шабан, это не представляет проблемы, он готов к расширению поставок. Наша страна имеет за плечами опыт строительства трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзрум, Южного газового коридора, и всегда четко выполняла свои обязательства. Если проблемы и возникают, то только по вине наших европейских партнеров, сказал глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

Отметим, что межсистемный трубопровод IGB соединяет национальную газовую сеть "Булгартрансгаз" с греческой газовой сетью. Газопровод на территории Болгарии протяженностью 140 километров рассчитан на 3 миллиарда кубометров в год и в будущем будет расширен до объёма 5,5 кубометров. Стоимость проекта трубопровода без НДС составила 145 миллионов евро. IGB начинается от ТАР, идет до национальной газовой системы Греции, а потом посредством регазификационной установки - до порта Александруполиса. Наряду с этим, в будущем планируется транспортировка природного газа через Грецию и Болгарию в Сербию, Северную Македонию, Румынию и Венгрию, а также Украину

Интересный факт: Болгария ожидала получения азербайджанского газа еще в 2012 году. В 2011 году по предложению азербайджанской стороны обсуждалась возможность транспортировки по Черному морю в эту страну сжатого азербайджанского газа. Планировалось, что сжатый газ будет доставляться к грузинскому порту Кулеви, а оттуда - в болгарский порт Варна. Меморандум о взаимопонимании по поставкам 1 миллиарда кубометров азербайджанского газа в Болгарию был подписан в ноябре 2009 года.

Лейла Таривердиева