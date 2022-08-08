Азербайджан увеличил добычу газа

По оперативным данным, в январе-июле этого года в Азербайджане добыто 27,3 млрд. кубометров природного газа, что на 3,2 млрд. кубометров или на 13,3% больше в годовом сравнении.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, 7,9 млрд. кубометров газа было добыто с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", а 14,8 млрд. кубометров - с месторождения "Шахдениз".

Сообщается, что за отчетный период объем добычи газа в SOCAR составил 4,6 млрд. кубометров.