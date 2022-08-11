В Баку пройдет XII Международная зерновая торговая конференция

Российский Зерновой Союз (РЗС) 4-7 октября 2022 года проведет в Баку XII Международную зерновую торговую конференцию "Global Grain Outlook", передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу РЗС.

Поясняется, что выбор Азербайджана, как места проведения конференции, связан с его уникальным географическим положением, которое позволяет рассматривать его как связующее звено между зерновыми рынками Причерноморья, Азии и Ближнего Востока, а также формированием позитивного имиджа Азербайджана и его позиционирования как "Зерновых ворот" между Исламским миром и странами Причерноморского региона.

"В рамках Конференции предусматривается широкая дискуссия о средне - и долгосрочных тенденциях развития зернового производства, путях содействия инвестициям, включая коллективные несколькими заинтересованными странами в зерновое производство и инфраструктуру зернового рынка, и механизмах финансирования производства и торговли зерном. Участники обсудят подходы к определению "справедливой" цены на зерно на основе баланса интересов как производителей, так и потребителей, а также меры по обеспечению доступности продуктов переработки зерна для всех групп населения различных стран. Важным и актуальным вопросом является новое качество зерновой логистики, создание новых транспортных коридоров, в том числе использование для поставок зерна "Шелкового пути", создание зернового коридора Север-Юг с выходом на Персидский залив и др.", - говорится в сообщении РЗС.

Отмечается, что за всё время проведения Международной зерновой торговой конференции приняли участие около 3 000 представителей из более чем 30 стран мира, в том числе из России, Украины, Казахстана, США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Турции, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Ливана, Туниса, Алжира и других стран.