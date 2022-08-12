Казахстан хочет поставлять часть своей нефти через Азербайджан

Казахстан намерен поставлять часть своей нефти - около 100 тыс. баррелей в сутки, или 8% от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через азербайджанские трубопроводы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, национальная компания Казахстана "Казмунайгаз" уже ведет предварительные переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR о поставках нефти. Казахстанская сторона планирует продавать 1,5 млн тонн топлива в год через Баку - Тбилиси - Джейхан.

Собеседник агентства отметил, что стороны намерены подписать окончательный контракт по транспортировке нефти в конце августа, а поставки начнутся осенью.

Также казахстанская сторона рассчитывает поставлять 3,5 млн тонн нефти ежегодно с 2023 года по трубопроводу - Баку - Супса.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - по территории Грузии, 1 076 километров - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), TotalEnergies (пять процентов), Itochu (3,4 процента), INPEX (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGCVidesh (2,36 процента).