Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит в сфере туризма

Фонд развития предпринимательства Азербайджана оказывает финансовую поддержку развитию бизнес-кластеров в регионах в сфере туризма.

Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В прошлом году предприниматель Тарана Самедова получила льготный кредит в размере 120 000 манатов [70 588 долларов] на развитие своего бизнеса", - говорится в публикации.