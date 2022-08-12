https://news.day.az/economy/1486599.html Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит в сфере туризма - Микаил Джаббаров
Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит в сфере туризма - Микаил Джаббаров
Фонд развития предпринимательства Азербайджана оказывает финансовую поддержку развитию бизнес-кластеров в регионах в сфере туризма.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В прошлом году предприниматель Тарана Самедова получила льготный кредит в размере 120 000 манатов [70 588 долларов] на развитие своего бизнеса", - говорится в публикации.
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