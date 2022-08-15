Биткоин ускорил рост

Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник ускорил рост и торговался на уровне $25,06 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным на 05:47 по бакинскому, стоимость биткойна находилась на уровне $24,88 тыс.

Ранее старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал, что позитивная динамика криптовалюты в июле не должна вселять излишний оптимизм участникам рынка, так как, несмотря на рост котировок на 24%, биткоин торгуется на 66% ниже своих максимумов, а глобальный нисходящий тренд сохраняет свою силу. На момент публикации новости стоимость биткоина составляет около $24 тыс.

До этого цифровая валюта биткоин обвалилась до $18 707 к 1:20 (по мск) 19 июня 2022 года.

Стоимость цифровой валюты опустилась ниже $19 тыс. впервые с конца ноября 2020 года. Первая криптовалюта в мире падает в цене с 6 июня 2022 года. Тогда она торговалась выше $31 тыс.

Эксперты объясняют снижение цифрового актива, в первую очередь, инфляцией в США. Второй причиной обвала криптовалют экономисты называют ужесточение денежно-кредитной политики центробанков разных стран: в первую очередь, ФРС США и Евроцентробанка.