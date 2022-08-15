bp начала программу техобслуживания на «Шах Дениз»

bp, которая является оператором проекта разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", в рамках своей годовой рабочей программы на начала программу планового технического обслуживания на платформе Shah Deniz Alpha и объектах "Шах Дениз-1" на территории Сангачальского терминала, сообщает Day.Az со ссылкой на компанию.

В соответствии с планом добыча с платформы Shah Deniz Alpha приостановлена ​​14 августа на 14 дней, чтобы обеспечить эффективное техническое обслуживание, инспекцию и проектные работы.

Программа, проводимая на терминале Сангакал включает в себя различные проекты, такие как профилактическое обслуживание и проверка критически важного для безопасности оборудования, замена факельных кабелей, врезки газоанализатора и другие работы по техническому обслуживанию и осмотру.

Это рутинная, запланированная программа, являющаяся частью обычных операций. Планирование программы началось в 2021 году, и эти мероприятия включены в Годовую рабочую программу и бюджет на 2022 год.