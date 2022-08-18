Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 августа повысилась на 0,5 доллара относительно предыдущего показателя и составила 94,61 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,5 доллара - до 93,04 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,54 доллара, составив 71,76 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 августа снизилась на 2,99 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 93,27 доллара за баррель.

Официальный курс на 18 августа составляет 1,7 AZN/USD.