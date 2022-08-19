Расширение ЮГК позволит экспортировать больше азербайджанского газа в Европу

На нынешнем этапе нет необходимости строить новые газопроводы из Азербайджана в Европу.

Как передает Day.Az, об этом Fakti.bg сказал посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

Он отметил, что Европа импортирует природный газ из Азербайджана по Южному газовому коридору (ЮГК), который включает в себя проект "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказского газопровода, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP).

"Коридор проходит через территории семи стран - Азербайджана, Грузии, Турции, Болгарии, Греции, Албании и Италии. С 31 декабря 2020 года природный газ из Азербайджана поставляется в Европе в Италию, Грецию и Болгарию. Также есть потенциал для увеличения пропускной способности Южного газового коридора. Азербайджан имеет больше запасов газа в своем секторе Каспийского моря, и в будущем экспорт газа в различные части Европы может быть увеличен. Эти дополнительные объемы природного газа могут поставляться за счет расширения ЮГК. Поэтому на нынешнем этапе нет необходимости строить новые газопроводы из Азербайджана в Европу", - пояснил Гусейнов.