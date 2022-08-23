Владельцы карт ABB теперь смогут совершать платежи также и посредством Google Pay. Google Pay - это удобное и безопасное платежное решение, позволяющее пользователям совершать бесконтактные оплаты устройствами, работающими на базе Android. Пользователю достаточно поднести свой мобильный телефон к POS-терминалу, после которой осуществляется мгновенная оплата. Такого рода инновационные технологии, внедрённые со стороны Google обеспечивают высочайший уровень безопасности для всех видов транзакций.

С помощью Google Pay вы можете производить оплаты в маркетах, аптеках, такси, ресторанах, кафе, розничных магазинах и во многих других торговых объектах. Google Pay в том числе создаёт удобные условия для оплаты служб доставки еды и продуктов, онлайн-покупок и прочих платежей. Для этого нет необходимости каждый раз заполнять сложные формы и регистрироваться, а просто достаточно ввести данные своей карты в систему всего лишь один раз.

Для того, чтобы начать пользоваться Google Pay, владелец карты должен внести данные карты посредством ABB mobile в электронный кошелек Google Wallet. Следует также отметить что в дальнейшем пользователи Google Pay будут получать возможность приобретать различные бонусы и скидки, которые ABB планирует периодически предлагать держателям своих карт. Более подробную информацию о Google Pay вы можете узнать на платформе https://pay.google.com и на странице https://abb-bank.az/.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.