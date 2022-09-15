Каким будет курс маната в 2023 году?

В 2023 году обменный курс национальной валюты останется стабильным.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации по предварительным показателям государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2023 год.

Отмечено, что в макроэкономических прогнозах, представленных Министерством экономики, курс маната к доллару США в 2023-206 годах взят на уровне 1,7 манатов.

По прогнозам, в следующем году и в последующие три года доходы населения возрастут, составив в 2026 году 91,9 миллиардов манатов, расходы повысятся до 89,2 миллиардов манатов.