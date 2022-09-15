Доходы населения Азербайджана увеличатся

В 2023 году и в последующие 3 года доходы и расходы населения увеличатся.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации, касающейся предварительных показателей государственного и сводного бюджетов 2023 года.

По прогнозам, в 2023 году и в последующие 3 года доходы населения увеличатся и достигнут в 2026 году 91,9 млрд. манатов, а расходы вырастут до 89,2 млрд. манатов.