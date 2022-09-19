Азербайджан может стать ключевым партнером ЕС в будущих договоренностях по энергобезопасности

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан имеет реальный потенциал стать ключевым партнером ЕС в будущих договоренностях об энергетической безопасности, поскольку ЕС стремится быстро сократить свою зависимость от российского газа.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный директор румынской консалтинговой компании SMARTLINK COMMUNICATIONS, глобальный аналитик, консультант и исследователь Раду Магдин, передает Day.Az.

"Мы знаем и приветствуем, что Азербайджан уже сейчас увеличивает поставки природного газа в ЕС с 8,1 миллиарда кубометров в 2021 году до ожидаемых 12 миллиардов кубометров в 2022 году. Это позитивный сценарий в сочетании с соглашением, подписанным между ЕС и Азербайджаном 18 июля. Это является доказательством положительного потенциала укрепления сотрудничества в области энергетики. Хотя само соглашение направлено на увеличение экспорта газа из страны в Европу через Южный газовый коридор, оно также может открыть дополнительные возможности для обеих сторон либо на двусторонней основе, либо в рамках реорганизованного Восточного партнерства. Поистине историческим является тот факт, что соглашение предусматривает существенное увеличение годового объема экспорта газа из Азербайджана в Европу в течение следующих пяти лет, повышая долю Азербайджана в потреблении газа в ЕС примерно с 2,5 процента до примерно 5 процентов к 2027 году. Азербайджанский газ может заменить более 10 процентов газа, который Европа до недавнего времени получала из России", - сказал он.

Магдин отметил, что укрепление сотрудничества с Азербайджаном также будет способствовать достижению целей диверсификации, предусмотренных в плане REPowerEU, и поможет Европе избавиться от многолетней зависимости от российского газа.

"Поскольку коллективное решение ЕС заключается в ограничении закупок природного газа из России, поставки из Азербайджана являются подходящим решением для Европы. Подписав это соглашение, Азербайджан вступил в новый этап эпохи сложных вызовов, влияющих на глобальную энергетическую безопасность. Отношения стратегического партнерства в этой сфере налагают обязательства как на Азербайджан, так и на ЕС. Прежде всего, расширение Южного газового коридора требует дополнительных инвестиций, однако инвесторы, в том числе Европейский инвестиционный банк, скорее всего, будут привлечены к расширению пропускной способности газопровода при поддержке ЕС", - отметил аналитик.

Магдин считает, что ЕС и Азербайджан должны вместе держать в поле зрения будущие тенденции.

"Как отмечают многие эксперты в области энергетики и европейские официальные лица, Азербайджан обладает огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Вот почему ЕС уже выразил намерение сотрудничать со страной и в этой области, особенно в отношении производства солнечной и ветровой энергии", - добавил он.

Напомним, что поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору начались 31 декабря 2020 года. По TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно будут поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.